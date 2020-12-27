Ученый обозначил главную особенность нового штамма коронавируса

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Названа главная особенность нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с РЕН ТВ.

"Он стал более заразным – вот и все, он более распространен", – сказал ученый.

Эксперт пояснил, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не поменялись. По этой причине имеющиеся вакцины будут эффективными против нового штамма.

Зуев попросил граждан не бояться мутации вируса. Он также напомнил о необходимых мерах профилактики коронавируса.

"Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют", – отметил вирусолог.

Специалист посчитал правильным закрытие границ с Великобританией. Он добавил, что россиянам стоит быть готовыми к появлению "британского" штамма коронавируса в стране.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.

Сообщалось также о зафиксированном случае заражения новым штаммом инфекции во Франции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего новый штамм коронавируса был обнаружен в 8 странах Европы. В ВОЗ посоветовали соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.