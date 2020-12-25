В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса обнаружен в 8 странах Европы

Фото: AP/Michel Euler

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 8 европейских странах. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", – заявил специалист.

По мнению Клюге, в сложившейся ситуации следует по-прежнему соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски и сохранять общение, чтобы избежать социальной изоляции.

Представитель ВОЗ отдельно отметил, что новый штамм коронавируса может распространяться среди более молодых возрастных групп. Он также призвал сохранять бдительность.

Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Роспотребнадзор в связи с этим ввел обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. Соответствующее распоряжение вступит в силу с 26 декабря.

