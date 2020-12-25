Роспотребнадзор ввел карантин для прибывающих из Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции ... в течение 14 календарных дней со дня прибытия", – указано в документе.
Постановление подписал главный государственный санитарный врач РФ. Оно вступает в силу с 26 декабря.
Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. В стране с 26 декабря распространят антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии.
Позже стало известно, что в Великобритании нашли еще один мутировавший вариант коронавируса. Предположительно, этот штамм был завезен из ЮАР.
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