Обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса способен считывать реакцию иммунной системы

20:17
Фото: AP Photo/Theo Jeptha
Обнаруженная в Южно-Африканской Республике (ЮАР) мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека. Об этом сообщает местный телеканал eNCA.
"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места", – заявила в эфире генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.
По мнению эксперта, это явление может спровоцировать появление новой группы агрессивных штаммов коронавируса. При этом непосредственно 501.V2 продемонстрировал способность оперативно подстраиваться под иммунную систему людей.
О новой волне пандемии, вызванной ранее неизвестным штаммом коронавируса, власти ЮАР сообщили 21 декабря. Вирус-мутант был обнаружен примерно два месяца назад в южном округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана.
Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
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