Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:53

Биолог назвала причину появления новых штаммов коронавируса

общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Названа причина появления новых штаммов коронавируса. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

В своем анализе специалист обратилась к исследованиям английских ученых. Она отметила увеличение инфекционности вируса, заявив, что COVID-19 от этого не стал опаснее.

"Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь – признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина", – сообщила Баранова.

Эксперт предположила, что в каком-то человеке вирус находился долгое время, подвергаясь эволюции. Подобное могло произойти при состоянии подавленного иммунитета. В этих случаях с ВИЧ или при трансплантации пациенту назначается иммуносупрессивная терапия – иммунитет подавляется при помощи медикаментов.

"Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", – объяснила биолог.

Специалист пришла к выводу, что некоторые методы лечения COVID-19 помогают вирусу мутировать быстрее. В частности, пациенты, которые болеют давно и тяжело, имеют в своем организме несколько разновидностей SARS-CoV-2. При применении плазмы будут убраны лишь те вирусы, которые связаны с антителами.

"Произойдет направленная эволюция вируса", – пояснила Баранова.

Биолог выразила мнение, что появление новых штаммов усугубит применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы. Тем самым, лечение способствует появлению мутировавших вирусов быстрее, чем в естественной среде.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.

За последние сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. В 5 678 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки зафиксировали 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 844 пациента были госпитализированы.

В Москве выявлено 7 237 новых случаев коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать