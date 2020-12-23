Биолог назвала причину появления новых штаммов коронавируса

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Названа причина появления новых штаммов коронавируса. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.
В своем анализе специалист обратилась к исследованиям английских ученых. Она отметила увеличение инфекционности вируса, заявив, что COVID-19 от этого не стал опаснее.
"Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь – признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина", – сообщила Баранова.
Эксперт предположила, что в каком-то человеке вирус находился долгое время, подвергаясь эволюции. Подобное могло произойти при состоянии подавленного иммунитета. В этих случаях с ВИЧ или при трансплантации пациенту назначается иммуносупрессивная терапия – иммунитет подавляется при помощи медикаментов.
"Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", – объяснила биолог.
Специалист пришла к выводу, что некоторые методы лечения COVID-19 помогают вирусу мутировать быстрее. В частности, пациенты, которые болеют давно и тяжело, имеют в своем организме несколько разновидностей SARS-CoV-2. При применении плазмы будут убраны лишь те вирусы, которые связаны с антителами.
"Произойдет направленная эволюция вируса", – пояснила Баранова.
Биолог выразила мнение, что появление новых штаммов усугубит применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы. Тем самым, лечение способствует появлению мутировавших вирусов быстрее, чем в естественной среде.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.
За последние сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. В 5 678 из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве за сутки зафиксировали 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 844 пациента были госпитализированы.
В Москве выявлено 7 237 новых случаев коронавируса
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