Попова заявила о наличии признаков стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России есть признаки стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"По эпидситуации в РФ отмечаются общие признаки стабилизации. На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей – 18,8. И лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются", – сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в большинстве регионов показатель репродукции менее или равен единице, что говорит о позитивных изменениях.



По словам Поповой, число заразившихся коронавирусом снижается среди представителей большинства профессий, однако среди служащих и работников транспорта число выявленных случаев продолжает расти.

"За последние две недели по сравнению с двумя предыдущими неделями снижение роста заболеваемости отмечается в большинстве социально-профессиональных групп, но за исключением служащих и работников транспорта. Здесь, к сожалению, продолжается рост интенсивных показателей", – пояснила она.

Ранее Анна Попова рассказывала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. При этом глава Роспотребнадзора уточняла, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.

В России за последние сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса. В 5 678 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришлось 7 237 случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, республиках Тыва и Алтай.