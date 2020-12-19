Глава Роспотребнадзора рассказала, когда закончится пандемия

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала "Россия 1" о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса.
Она отметила, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
"Зависит сегодня от каждого", – подчеркнула Попова.
Ранее Попова заявила, что в последнее время наиболее высокие показатели по заболеваемости коронавирусом фиксируют среди работников промышленных предприятий.
"На этих предприятиях будет организован более безопасный трудовой процесс", – отметила она.