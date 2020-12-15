Попова рассказала, где выявлена самая высокая заболеваемость COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в последнее время наиболее высокие показатели по заболеваемости коронавирусом фиксируют среди работников промышленных предприятий.

"Мы отметили высокие показатели заболеваемости работников промпредприятий за последние две недели. На этих предприятиях будет организован более безопасный трудовой процесс", – приводит ее слова РИА Новости.

Попова также отметила рост тестирования россиян на наличие коронавируса. По ее словам, на 100 тысяч населения приходится 332 теста.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая.

Она подчеркнула, что соблюдение необходимых требований каждым россиянином позволит закрепить достигнутый результат.

В России за последние сутки выявили 26 689 новых случаев коронавируса. В 5 181 (19,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.