В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 26 689 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 181 (19,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 418 случаев, на Санкт-Петербург – 3 765, на Московскую область – 1 392, на Нижегородскую область – 489, на Архангельскую область – 402, на Воронежскую область – 385, на Свердловскую область – 384, на Ростовскую область – 381, на Вологодскую область – 368, на Псковскую область – 348, на Крым – 345, на Хабаровский край – 337, на Красноярский край – 335, на Карелию – 324, на Пермский край – 320.
Всего в России зарегистрировали 2 707 945 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Ненецком автономном округе, на Алтае, в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.
За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев, за весь период по стране умерли 47 968 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 813 человек, за весь период выздоровели от коронавируса 2 149 610 человек.
Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели. Кроме того, там отметили, что вакцинацию от коронавируса останавливать во время новогодних праздников не стоит.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже свыше 150 тысяч россиян.
Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.
В Москве 5 307 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
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