Москва занимает 70-е место среди регионов РФ по загруженности коечного фонда

18:42
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что оно идентично количеству заболевших", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что в городе создана мощная система лабораторных исследований, поэтому количество выявленных больных выше, чем в других регионах.
Ранее мэр сообщил, что столичные власти могут ввести преференции для привившихся от коронавируса. "Думаю, факт того, что у человека есть сертификат о прививке, будут учитывать работодатели при определении фронта работы", – отметил градоначальник.
Также мэр рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город стравляется. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.
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