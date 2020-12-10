Москва занимает 70-е место среди регионов РФ по загруженности коечного фонда

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что оно идентично количеству заболевших", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в городе создана мощная система лабораторных исследований, поэтому количество выявленных больных выше, чем в других регионах.

Ранее мэр сообщил, что столичные власти могут ввести преференции для привившихся от коронавируса. "Думаю, факт того, что у человека есть сертификат о прививке, будут учитывать работодатели при определении фронта работы", – отметил градоначальник.

Также мэр рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город стравляется. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.