Столичные власти могут ввести преференции для привившихся от COVID-19

18:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти могут ввести преференции для привившихся от коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы будем думать о введении преференций для привившихся, но пока их нет. Думаю, факт того, что у человека есть сертификат о прививке, будут учитывать работодатели при определении фронта работы", – отметил градоначальник.
Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город справляется. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.
В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.
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