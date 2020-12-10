Голикова призвала не останавливать вакцинацию в новогодние праздники

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Вакцинацию от коронавируса останавливать во время новогодних праздников не стоит, говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Уточняется, что рекомендации связаны с тем, что вакцина является двухэтапной.
"Регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", – отметили в подразделении по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение".
Ранее в секретариате вице-премьера сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели.
Также глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже свыше 150 тысяч россиян.
При этом в России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет.
При этом в Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.
В регионах России начинается прививочная кампания от коронавируса
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