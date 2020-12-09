Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на спиртное во время вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
После прививки от COVID-19 рекомендовано отказаться от употребления спиртного на три дня, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", – приводит его слова Агентство "Москва".
Специалист подчеркнул, что данная рекомендация относится к любой вакцине.
По его словам, чрезмерное употребление алкоголя может снизить иммунитет, а также снизить эффективность вакцины или вообще сделать прививку бессмысленной.
"Аналогично, в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему", – добавил он.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рекомендовала отказаться от употребления алкоголя минимум за две недели до вакцинации от COVID-19. Также стоит воздержаться от спиртного в течение 42 дней после вакцинации из-за выработки иммунитета.
"21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после идет выработка иммунитета. Поэтому 42 дня себя нужно поберечь", – заявила Попова.
Врач-нарколог Александр Ковтун рассказал Москве 24, что на употребляемый в период вакцинации алкоголь организм может отреагировать по-разному. Нарколог выразил мнение, что при употреблении алкоголя клиническая картина может быть смазана.
Ученый объяснил запрет алкоголя во время вакцинации от COVID-19
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