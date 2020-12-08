Попова рекомендовала не употреблять алкоголь за 2 недели до вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от алкоголя минимум за две недели до вакцинации от коронавируса.

"Минимум за две недели до иммунизации нужно прекратить прием алкоголя", – сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, после самой прививки также стоит придерживаться данного ограничения, так как в этот период идет выработка иммунитета.

"21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после идет выработка иммунитета. Поэтому 42 дня себя нужно поберечь", – добавила она.

Об отказе от спиртного для прошедших вакцинацию от коронавируса ранее говорила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также рекомендовала в этот период ограничить социальные контакты.