Мишустин призвал глав регионов активно использовать опыт Москвы в вакцинации от COVID-19

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Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов активно использовать столичный опыт вакцинации от коронавируса.

"Прошу руководителей регионов активно использовать опыт Москвы при организации вакцинации на местах", – сказал премьер-министр РФ на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.

Сергей Собянин заявил, что за выходные в Москве привились от коронавируса около двух тысяч человек. Он отметил, что столица готова к более масштабной вакцинации жителей.

