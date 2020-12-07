Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от COVID-19 с 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на заседании областного правительства. Трансляцию вел телеканал "360".

"Обеспечена возможность для формирования расписания для самостоятельной записи в удобное время как на ИФА-тестирование, так и на прививку", – сказала она.

Стригункова уточнила, что запись на прививку будет открыта с 15 декабря для всех 92 пунктов вакцинации.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.

