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Сергей Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом. Об этом мэр Москвы сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Расслабляться совсем не надо", – сказал глава города.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в России. По ее словам, об этом свидетельствует динамика эпидемического процесса.

Она также сообщила, что все регионы РФ подключатся к вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели.

В Москве за 5 часов на прививку от COVID-19 зарегистрировались 5 тысяч учителей, врачей и соцработников, сообщил Сергей Собянин. Он также добавил, что представители данных профессий больше всех рискуют заразиться коронавирусом.

Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.