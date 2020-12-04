За первые пять часов 5 тыс москвичей записалось на прививку от COVID-19

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В Москве за 5 часов на прививку от COVID-19 зарегистрировались 5 тысяч учителей, врачей и соцработников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен", – написал мэр столицы.

Градоначальник также добавил, что представители данных профессий больше всех рискуют заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.

Вакцинация будет проводиться двукратно, так как "Спутник V" состоит из двух компонентов. Сначала людям введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.