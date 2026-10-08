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08 октября, 09:58

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SHOT: сын Кашпировского продал коттедж в Калифорнии из-за вооруженных арендаторов

Сын Кашпировского продал коттедж в Калифорнии из-за вооруженных арендаторов – СМИ

Фото: MAX/SHOT

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана продал коттедж в калифорнийском городе Ла-Кинта. Стоимость сделки составила 450 тысяч долларов – это около 38,2 миллиона рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Пойти на продажу мужчине пришлось из-за опасений за собственную безопасность и страха получить до года лишения свободы: его жильцами оказались вооруженные нарушители закона.

С 2014 года наследник целителя сдавал дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами за 3,3 тысячи долларов в месяц. Через два года туда въехала семья, из-за которой жизнь в тихом квартале на следующие шесть лет превратилась в череду конфликтов. Соседи постоянно жаловались шерифам на чужие незарегистрированные машины, автодом с нелегалами и ремонт транспорта прямо на газоне.

В 2018 году конфликт перешел в силовую операцию: по решению суда власти конфисковали две иномарки – Infiniti и Audi. Во время эвакуации один из находившихся на участке мужчин сел за руль и попробовал скрыться от силовиков, однако его задержали после погони. Двоих других постояльцев доставили на допрос, а изъятые машины с поддельными номерами впоследствии уничтожили.

Однако патрули по-прежнему регулярно выезжали по адресу из-за шума по ночам. В 2021 году муниципальный инспектор запросил помощь сразу двух вооруженных помощников шерифа, так как жильцы официально числились в базе особо опасными. Само здание признали непригодным для проживания. Электричество в нем отключили за неуплату.

Монтана осознал реальную перспективу стать фигурантом уголовного дела за укрывательство бандитов и избавился от проблемного актива. В настоящее время он вместе с сыном Шоном живет на соседней улице – в основном особняке целителя, который Кашпировский приобрел еще в 2013 году.

Кашпировский умер 3 октября. При этом за день до смерти его госпитализировали. Директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что у него остановилось сердце.

До этого также сообщалось, что дом психотерапевта, купленный в 2013 году, отойдет Монтане по наследству. Сначала владелицей дома была его дочь Елена, но после ее смерти в 2018 году право собственности снова перешло к Кашпировскому. При этом Сергио с семьей фактически жил в доме с 2014 года. На днях стартовала официальная процедура вступления в наследство. Свои российские активы Кашпировский распределил еще при жизни: имущество и доходы от сеансов он переписал на супругу Гулизар Чалбашову.

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