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08 октября, 10:20

Происшествия

Причиной аварии на шахте "Комсомольская" в Коми могло стать превышение оксида углерода

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Превышение концентрации оксида углерода обнаружили в шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь" в Воркуте. Это могло стать причиной технического инцидента, сообщила прокуратура Республики Коми в MAX.

Предварительно, в районе выемочного участка шахты выявили превышение концентрации показателей СО (оксида углерода, угарного газа), в связи с чем находившихся внутри горняков вывели на поверхность.

Безопасность на объекте обеспечивают специалисты военизированной горноспасательной части (ВГСО), они же устанавливают причины случившегося.

Как сообщили представители пресс-службы "Воркутауголь" в беседе с ТАСС, работу предприятия временно приостановили из-за технического инцидента. Обстоятельства произошедшего выясняет штаб.

В шахте работают над обследованием горных выработок. Другие подробности пока не приводятся.

Авария на "Комсомольской" произошла 7 октября. План ликвидации происшествия ввели вечером того же дня. В тот момент в шахте находился 41 работник. Никто не пострадал.

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