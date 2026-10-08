08 октября, 10:20Происшествия
Причиной аварии на шахте "Комсомольская" в Коми могло стать превышение оксида углерода
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Превышение концентрации оксида углерода обнаружили в шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь" в Воркуте. Это могло стать причиной технического инцидента, сообщила прокуратура Республики Коми в MAX.
Предварительно, в районе выемочного участка шахты выявили превышение концентрации показателей СО (оксида углерода, угарного газа), в связи с чем находившихся внутри горняков вывели на поверхность.
Безопасность на объекте обеспечивают специалисты военизированной горноспасательной части (ВГСО), они же устанавливают причины случившегося.
Как сообщили представители пресс-службы "Воркутауголь" в беседе с ТАСС, работу предприятия временно приостановили из-за технического инцидента. Обстоятельства произошедшего выясняет штаб.
В шахте работают над обследованием горных выработок. Другие подробности пока не приводятся.
Авария на "Комсомольской" произошла 7 октября. План ликвидации происшествия ввели вечером того же дня. В тот момент в шахте находился 41 работник. Никто не пострадал.