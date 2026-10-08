План ликвидации аварии ввели на шахте "Комсомольская" в Коми

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План ликвидации аварии ввели вечером 7 октября на шахте "Комсомольская" в республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба компании "ВоркутаУголь".

Уточняется, что в тот момент в шахте находился 41 работник. Все были выведены на поверхность, пострадавших среди рабочих нет. Причины произошедшего выясняет комиссия.

Ранее один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи Североуральска Свердловской области. В момент происшествия в шахте находились 98 человек. Эвакуация не проводилась, а происшествие не повлияло на режим работы предприятия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.