Один человек пострадал при обрушении породы на руднике "Восточный" в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один человек пострадал в результате обрушения породы на руднике "Восточный" в Приморском крае. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Инцидент произошел в поселке городского типа Восток. В шахте в тот момент находились 22 горняка.

На место оперативно прибыли горноспасатели МЧС России, которые подняли на поверхность пострадавшего. Он передан медикам.

Ранее один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" у Североуральска в Свердловской области. Всего в шахте находились 98 рабочих. Эвакуация не проводилась, а произошедшее никак не повлияло на работу предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

