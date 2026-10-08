Фигурист Федотов заявил, что решение уйти от Тутберидзе к Мишину далось тяжело

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Арсений Федотов признался, что переход от тренера Этери Тутберидзе к Алексею Мишину дался ему тяжело. Его слова передает РИА Новости.

"Много обсуждали с родителями. Такое решение не могло прийти быстро", – сказал фигурист.

Адаптация в новой команде, по словам Федотова, идет хорошо. Он подчеркнул, что очень старается правильно подходить ко всему в разных сферах жизни. Спортсмен отметил, что результат уже есть.

"Что отличает группу Мишина? Уважение к каждому спортсмену", – добавил чемпион.

О переходе спортсмена стало известно в мае этого года. 8 октября Федотов впервые выступил на международном турнире под руководством нового наставника. На соревнованиях серии "Челленджер" в Казахстане он получил за короткую программу 91,36 балла.

Ранее фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года.

Спортсменка поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, отметив, что решение далось ей непросто. Спустя время стало известно, что Петросян перешла к тренеру Инне Гончаренко.

