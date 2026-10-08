Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 10:45

Спорт

Фигурист Федотов заявил, что решение уйти от Тутберидзе к Мишину далось тяжело

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Арсений Федотов признался, что переход от тренера Этери Тутберидзе к Алексею Мишину дался ему тяжело. Его слова передает РИА Новости.

"Много обсуждали с родителями. Такое решение не могло прийти быстро", – сказал фигурист.

Адаптация в новой команде, по словам Федотова, идет хорошо. Он подчеркнул, что очень старается правильно подходить ко всему в разных сферах жизни. Спортсмен отметил, что результат уже есть.

"Что отличает группу Мишина? Уважение к каждому спортсмену", – добавил чемпион.

О переходе спортсмена стало известно в мае этого года. 8 октября Федотов впервые выступил на международном турнире под руководством нового наставника. На соревнованиях серии "Челленджер" в Казахстане он получил за короткую программу 91,36 балла.

Ранее фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года.

Спортсменка поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, отметив, что решение далось ей непросто. Спустя время стало известно, что Петросян перешла к тренеру Инне Гончаренко.

Читайте также


спорт

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика