Суд в Москве запретил раздевать россиян на фото через нейросеть

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Москве признал незаконным использование фотографий и видео россиян на сайте нейросети, которая создает изображения людей без одежды с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Роскомнадзор обнаружил ресурс, работающий через зарубежные сервисы, и обратился в суд. Сайт предлагает пользователям создавать на основе настоящих фотографий обнаженные или порнографические изображения людей.

Ведомство указало, что размещение таких материалов нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Кроме того, на ресурсе отсутствуют сведения, подтверждающие получение согласия граждан на обработку их персональных данных.

В итоге суд запретил не только размещать на сайте фото- и видеоизображения россиян, но и публиковать созданные с помощью ИИ материалы с гражданами России. Один из слоганов ресурса, как указано в судебных материалах, звучит как "разденьте свою подругу с помощью ИИ".

Ранее правительство РФ утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан. Документ предполагает выработку единых правил безопасного поведения в Сети и формирование рекомендаций по взаимодействию с системами искусственного интеллекта. Среди ключевых задач – создание общих норм безопасного поведения в интернете с учетом особенностей уязвимых категорий граждан.