На ряде улиц в центре Москвы временно перекрыто движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве временно закрыли движение на нескольких улицах, в том числе в центре города. Об этом сообщил Дептранс.

Проехать сейчас нельзя по Кремлевской набережной, улице Знаменке, Большому Каменному мосту, а также на съезде с внешней стороны ТТК на Ленинский проспект. Ограничение действует и на Москворецкой набережной в направлении центра.

Причины и сроки перекрытий не уточняются.

Ранее сообщалось, что 9 и 10 октября движение ограничат в районе Покровское-Стрешнево из-за спортивного праздника "Красно-белый забег". С 08:00 9 октября до 14:30 10 октября закроют улицу Братьев Старостиных на участке от дома 71/18 на Волоколамском шоссе до остановки "Стадион "Спартак".

10 октября ограничения будут действовать еще на нескольких улицах. С 07:00 до 11:30 перекроют улицу Игоря Нетто, Покровскую набережную, улицы Константина Бескова и Николая Озерова, а также участок Аэроклубной улицы. С 07:00 до 12:30 движение ограничат на улице Братьев Старостиных и Летной улице.