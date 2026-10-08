Bernama: в Малайзии поймали гигантского крокодила весом около 500 кг

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В малайзийском штате Саравак поймали крокодила длиной 4,75 метра и весом примерно 500 килограммов. Об этом сообщило национальное информационное агентство Bernama.

Рептилию обнаружили в реке Батанг-Иган недалеко от деревни Кебуав. К охотникам обратились местные жители: крокодилы стали часто появляться в этом районе.

"Один из них даже напал на домашнюю собаку, что вызвало серьезное беспокойство среди населения", – рассказал руководитель группы лицензированных охотников Джеффери Сью Сенг Квонг.

Чтобы поймать животное, потребовались усилия четырех специалистов, которым помогали жители деревни. По словам охотника, после поимки местные также помогли поднять рептилию на лодку.

За три дня в этом районе поймали трех крокодилов. Длина двух других составила 2,44 и 2,74 метра. Во время поисков охотники нашли гнездо примерно с 40 яйцами.

Как рассказал охотник, за последние два года он поймал больше 100 крокодилов.

Ранее крокодила весом более 400 килограммов вывезли из затопленного храма в Таиланде. Представителей храма Ват Пхо Тхонг попросили спасти рептилию, так как из-за наводнений уровень воды у вольера поднялся на 1,3 метра. Для перевозки крокодила спасателям пришлось связать его пасть и лапы веревками, а затем с помощью установленного на грузовике крана погрузить в транспорт.