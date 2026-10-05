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05 октября, 15:53

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Биолог Сафонов: держать крокодила дома незаконно и опасно

Биолог рассказал об опасности содержания крокодила в качестве питомца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Держать крокодила дома в качестве домашнего питомца незаконно, негуманно и представляет угрозу для жизни человека. Об этом РИА Новости заявил биолог Дмитрий Сафонов.

Поводом для комментария стала информация в СМИ, что россияне стали чаще заводить крокодилов вместо привычных животных. Сафонов подчеркнул, что даже маленький крокодил – это крупный хищник, которому нужен профессиональный уход, и он опасен для окружающих.

Эксперт напомнил, что с 1 сентября 2025 года в стране действует обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Запрет распространяется на все виды крокодилов независимо от их размера и продлится до 2031 года. За нарушение предусмотрена административная ответственность, а животное при обнаружении изымается.

По словам биолога, кайманы в среднем вырастают до 1,5–2 метров, а крупные виды – до 5–7 метров. Продолжительность жизни этих рептилий превышает 100 лет. Купленный детеныш через несколько лет превратится в неуправляемого гиганта, которому потребуется не террариум, а полноценный бассейн, уточнил собеседник агентства.

Сафонов добавил, что крокодил не является одомашненным животным, его невозможно выдрессировать или приучить к чему-либо, как собаку или кошку. В любой момент он может проявить агрессию, поэтому при желании завести экзотическое животное выбирать крокодила точно не стоит, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что около половины обращений в столичные госветклиники приходится на владельцев экзотических животных. Среди них – черепахи, пауки и насекомые. Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, что с этого года хозяева, в том числе необычных питомцев, могут воспользоваться 22 новыми услугами.

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