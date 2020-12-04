ВОЗ обеспокоена настроениями в мире в отношении быстрого завершения пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что в мире появляются ощущения быстрого завершения пандемии из-за продвижения в разработке вакцин от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы сейчас начинаем видеть свет в конце туннеля, так как нас всех воодушевляет прогресс в разработке вакцин. Но в организации обеспокоены тем, что в мире появляется ощущение, что пандемия закончилась", – отметил он.

Гебрейесус уточнил, что пока во многих районах скорость передачи коронавируса остается высокой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ напряженная, но темпы прироста заболеваемости снижаются. Она отметила, что эксперты все еще регистрируют "достаточно большое" количество случаев.

За последние сутки в России подтвердили 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 5 410 (19,7%) – без клинических проявлений.