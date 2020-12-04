В 81 российском регионе ввели запрет на массовые мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга сообщила, что в связи с распространением коронавируса в 81 регионе введен запрет на массовые мероприятия. По ее словам, во всех субъектах в местах массового пребывания людей усилен режим дезинфекции.

"Также в 81 регионе введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Субъекты ввели ограничение на оказание услуг общественного питания в ночное время", – уточнила она.

Ранее Голикова не исключила возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией. Вице-премьер подчеркнула, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями. При этом она отметила, что специалистам еще предстоит выяснить причины повторного заболевания коронавирусной инфекцией.