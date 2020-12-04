Голикова назвала регионы, где занято более 90% коечного фонда

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 90% в Смоленской, Орловской областях, Санкт-Петербурге и Севастополе.
"На утро вчерашнего дня было занято 75,9% коечного фонда, это средний показатель в стране, и, соответственно, 24,1% – это средний свободный коечный фонд. Наибольшая загрузка коечного фонда – более 90% – сегодня наблюдается в четырех регионах: это Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области, Севастополь", – сказала Голикова на брифинге.
В целом, по словам вице-премьера, в России отмечается замедление темпа распространения коронавируса. Она отметила, что об этом свидетельствует динамика эпидемического процесса.
За последние сутки в России подтвердили 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 5 410 (19,7%) – без клинических проявлений. В Москве зафиксировано 6 868 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 2 402 949 случаев коронавирусной инфекции.
В мире за сутки зафиксировано 700 тыс случаев коронавируса
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