В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Температура у пациента с COVID-19 может быть как низкой, так и высокой. Все зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа и применяемых для лечения лекарств, сообщает ТАСС.
Как объяснила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, у пациентов с коронавирусом после острой фазы инфекции следует выздоровление. Его сопровождает снижение артериального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела. Поэтому многие замечают за собой слабость.
По ее словам, COVID-19 может поражать почти все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус – связующее звено между нервной и эндокринной системами.
"В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс, могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие", – пояснила она.
Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. При этом, по его словам, сам вирус сохранится.
Также ученые назвали симптомы опасного осложнения коронавируса. По их словам, в результате чрезмерного иммунного ответа на инфекцию у человека может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Уточняется, что его симптомами могут быть лихорадка, боль в животе, рвота, высыпания на коже, усталость, покраснение глаз, губ, языка, диарея, отек конечностей.
Кроме того, ученые выявили фактор, который резко увеличивает риск госпитализации в случае заболевания коронавирусом. Им удалось установить, что наибольшее влияние на риск госпитализации оказывают болезни почек. В частности, при терминальной стадии почечной недостаточности вероятность попасть в больницу в 11 раз превышает вероятность для больного с COVID-19, но без болезней почек.
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