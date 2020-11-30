Ученые выяснили, почему не получается остановить пандемию COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Турецким ученым удалось выяснить, с чем связана сложность борьбы с пандемией коронавируса. Результаты исследования представлены в журнале Infection.
Исследователи предположили, что у пациентов, которые переносят COVID-19 без симптомов, количество вирусов в организме значительно выше – они активнее распространяют заболевание, даже не зная о том, что инфицированы.
Более ранние исследования ученых уже показали, что люди, зараженные коронавирусом, но переносящие его без кашля, температуры и других признаков, могут заражать окружающих. Турецкие ученые в ходе своей работы получили новые данные.
Во время исследования эксперты собирали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с коронавирусом. Четверть из них переносила заболевание без симптомов. Специалистам удалось выяснить, что именно у этой группы показатели вирусной нагрузки в организме выше. Однако ученые подчеркивают: более высокая вирусная нагрузка может быть лишь "вершиной айсберга" среди вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
"COVID-19 – сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину", – добавляют исследователи.
Ранее ученый рассказал о новой опасности для пациентов с COVID-19. Легкие больных коронавирусной инфекцией могут поразить грибковые инфекции.
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