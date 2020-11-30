Ученый рассказал о новой опасности для пациентов с COVID-19

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Легкие больных коронавирусной инфекцией могут поразить грибковые инфекции. Об этом говорится в работе международного коллектива ученых, сообщает газета "Известия".

Медицинские специалисты выявили грибок у пациентов, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. По словам экспертов, активация противовирусного иммунитета может привести к развитию воспаления, способствующего грибковому патогенезу.

Согласно исследованию, при тяжелых случаях у людей может случиться повреждение легочного эпителия.

Завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко уточнил, что грибок на 16–25% повышает летальность среди пациентов отделений интенсивной терапии. Он добавил, что бывают два типа микозов. Первым является грибковый сепсис. Ко второму относится грибковая пневмония.

Микробиолог сказал, что главная сложность состоит в том, что грибковую пневмонию не могут вовремя обнаружить врачи.

Ранее ученые назвали самый ранний признак COVID-19. Коронавирус, проникая в организм, поражает эпителий носоглотки.