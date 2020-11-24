Ученые назвали самый ранний признак COVID-19

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Сухость и неприятные ощущения в носу могут являться самыми первыми признаками коронавируса. Эти симптомы возникают у заразившихся еще до исчезновения обоняния и вкуса, считают испанские ученые. Данные их исследования опубликованы на сайте medRxiv.

Коронавирус, проникая в организм, поражает эпителий носоглотки. Спайковый белок вируса SARS-CoV-2 внедряется в рецептор ACE2 эпителия для того, чтобы начать репликацию в здоровых клетках. Это вызывает потерю запаха и вкуса в 80 процентах случаев заражения.

В эпителии дыхательного и кишечного трактов находятся бокаловидные клетки, которые выделяют специальную слизь для защиты дыхательных путей от проникновения вирусов. По мнению ученых, SARS-CoV-2 поражает именно их, и бокаловидные клетки перестают выделять данную слизь.

Исследователи из Барселонского университета организовали испытания в группе из 35 человек, болеющих коронавирусом в легкой форме и отмечающих потерю обоняния, и в группе здоровых людей. Возраст и пол участников обеих групп совпадал.

Выяснилось, что на ранних стадиях заболевания 70 процентов пациентов из первой группы жаловались на сухость и "странные ощущения в носу". Часть участников зафиксировали ощущение, будто им сделали промывание носа. Симптомы длились в среднем 12 дней. После этого или во время происходила потеря обоняния. Ее в итоге отмечали 80–85 процентов пациентов.

Врачи объясняют это тем, что вирус, проникая в эпителий носа, вызывает его высыхание. Также инфекция способна негативно влиять на эпителий носоглотки.

Специалисты считают, что эти данные помогут выявлять зараженных на ранних стадиях заболевания.

"Наличие этих назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для целей социального дистанцирования, особенно в тех ситуациях, когда тесты ПЦР не применяются в нетяжелых случаях", – отмечают авторы исследования.

В планах ученых дальнейшая работа по изучению влияния SARS-CoV-2 на эпителиальные клетки.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что высокая концентрация вируса может наблюдаться в верхних дыхательных путях пациента еще за 2–3 дня до появления характерных симптомов: кашля или потери обоняния. Также Пшеничная отметила, что пациенты с коронавирусом могут активно заражать окружающих в первую неделю с момента инфицирования.

