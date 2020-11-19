Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

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Британские и канадские врачи сформулировали четыре распространенных симптома, потенциально указывающих на заражение коронавирусом. Об этом сообщает издание Express.
На возможное наличие COVID-19 в организме потенциально могут указывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалисты отмечают потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в желудке, а также диарею.
Вторым потенциально опасным признаком считается развитие конъюнктивита. По данным Американской академии офтальмологии, он встречается примерно в 3% случаев. Коронавирус в данной ситуации может распространяться от жидкости из глаз инфицированного человека или от поверхностей, куда она попала.
На наличие коронавирусной инфекции также может указывать спутанность сознания. Ученые их Имперского колледжа в Лондоне назвали это явление одним из когнитивных последствий от COVID-19, причем исследования показали, что такое состояние может сохраняться до нескольких месяцев после выздоровления.
Работа ученых из Тринити-колледжа в Дублине показала, что среди частых симптомов коронавируса – повышенная утомляемость. От этого страдает почти каждый второй заболевший. В совокупности слабость может наблюдаться до десяти недель.
Ранее британские ученые сообщили о разработке спрея для носа, который может защитить человека от заражения коронавирусом. Препарат изготовили в университете Бирмингема, а для разработки использовались материалы, которые уже имеют разрешение на использование в организме.
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