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Общество

19:17

Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

медицина общество

Фото: depositphhotos/belchonock

Британские и канадские врачи сформулировали четыре распространенных симптома, потенциально указывающих на заражение коронавирусом. Об этом сообщает издание Express.

На возможное наличие COVID-19 в организме потенциально могут указывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалисты отмечают потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в желудке, а также диарею.

Вторым потенциально опасным признаком считается развитие конъюнктивита. По данным Американской академии офтальмологии, он встречается примерно в 3% случаев. Коронавирус в данной ситуации может распространяться от жидкости из глаз инфицированного человека или от поверхностей, куда она попала.

На наличие коронавирусной инфекции также может указывать спутанность сознания. Ученые их Имперского колледжа в Лондоне назвали это явление одним из когнитивных последствий от COVID-19, причем исследования показали, что такое состояние может сохраняться до нескольких месяцев после выздоровления.

Работа ученых из Тринити-колледжа в Дублине показала, что среди частых симптомов коронавируса – повышенная утомляемость. От этого страдает почти каждый второй заболевший. В совокупности слабость может наблюдаться до десяти недель.

Ранее британские ученые сообщили о разработке спрея для носа, который может защитить человека от заражения коронавирусом. Препарат изготовили в университете Бирмингема, а для разработки использовались материалы, которые уже имеют разрешение на использование в организме.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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