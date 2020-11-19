Ученые обнаружили, что жители Восточной Азии имеют давнюю адаптацию к коронавирусу

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Исследователи из Австралии и США установили, что организм жителей Восточной Азии содержит белки, специфичные коронавирусам. Биологи изучали белковый состав различных народов мира и обнаружили, что жители данного региона начали адаптироваться к коронавирусным инфекциям примерно 25 тысяч лет назад. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Биологи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США исследовали так называемые протеомы – наборы белков, хранящие информацию о взаимодействии организма человека и его предков с патогенами. Ученые изучили протеомы 26 популяций людей с пяти континентов, отбирая белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) и участвующие в формировании иммунитета.

В результате исследования выяснилось, что жители восточноазиатского региона имеют уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам и действующих против них в три раза активнее, чем другие белки.

По оценке ученых, возраст самых древних CoV-VIP составляет около 900 поколений, что соответствует 25 тысячам лет. Исследователи предполагают, что эпидемии коронавирусных инфекций в Восточной Азии происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, что привело к формированию определенного наследственного иммунитета у жителей региона.

Британские ученые ранее узнали, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, которые до этого не болели COVID-19.