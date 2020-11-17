Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке", передает ТАСС.

"В Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса. Там формируется свой вариант с определенными мутациями", – сказала она.

Попова сообщила, что научный центр "Вектор" с самых первых дней изучает генетические изменения нового коронавируса. По ее словам, сегодня специалисты уже выявили полные геномы для 1 215 изолятов вируса, часть из которых отображена в международных базах данных.

"Согласно исследованиям, в Россию этой весной были завезены штаммы вируса из Западной Европы, которые относятся к g-варианту. Также было установлено, что штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует", – пояснила она, добавив, что на сегодняшний день в России нет новых мутаций коронавируса из Европы.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщали, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU, который сейчас активно циркулирует в Европе. При этом в ведомстве отметили, что результаты научных исследований и наблюдений говорят о том, что новый штамм является более опасным для здоровья.

Также сообщалось, что норвежские ученые проверят заразность новой разновидности COVID-19, которая была обнаружена в Тронхейме и Хюллестаде.