Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о намечающейся тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Эпидемиолог также отметил, что в России число заболевших растет не столько из-за столицы, а за счет регионов.
"На число новых случаев большое влияние оказывают прежде всего другие субъекты. В разных регионах различается интенсивность циркуляции COVID-19. В 25 из них есть рост. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации", – отметил специалист.
Горелов также отметил, что в регионах с жестким контролем за соблюдением мер профилактики коронавируса показатели заболеваемости невысокие. Поэтому сейчас очень важно придерживаться их.
Он также сообщил о том, что к сложившейся ситуации все были готовы, а роста количества заболевших стоит бояться только если он будет экспоненциальным.
Эпидемиолог также рекомендовал защитить себя от гриппа, так как возможна микст-инфекция.
В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 556 случаях.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться. По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов. Поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура, подчеркнул депутат.
В Москве 5 274 пациента вылечились от коронавируса за сутки
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