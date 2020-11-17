В Москве за сутки госпитализировали 1 444 пациента с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице подтвердили 5 882 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб.
Госпитализировали за 24 часа 1 444 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек.
Среди новых выявленных случаев 40,9% – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,0% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, 4,0% – старше 80 лет, 15,7% – дети.
В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Дагестане – 0,6%, в Калмыкии и Татарстане – 0,7%.
За сутки подтверждено 442 летальных случая, всего по стране умер 33 931 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 22 055 человек, общее число выздоровевших в РФ – 1 475 904.
Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.
Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.
В ВОЗ считают, что вакцина не остановит распространение COVID-19
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