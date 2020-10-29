В Ленинградской области выявили случаи повторного заражения коронавирусом

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В Ленинградской области зафиксировали повторные случаи заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по региону Ольгу Историк.

Она отметила, что снова заражаются те, кто уже перенес инфекцию весной. Историк связала это с тем, что повторно заболевшие имели не очень высокие титры антител, которые говорили о недостаточном формировании иммунитета.

"Но, к сожалению, такие случаи есть, и тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел", – заявила глава областного управления Роспотребнадзора.

Она отметила, что некоторые пациенты переносят повторное заболевание тяжелее, чем в первый раз.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России не выявлено повторных случаев заболевания коронавирусом.

13 октября в США зафиксировали первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19. В связи с этим американцев призвали соблюдать меры предосторожности, даже если они переболели коронавирусом.