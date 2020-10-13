Первый случай повторного заражения COVID-19 зафиксировали в США

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Американские ученые зафиксировали первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом на территории США. Об этом говорится в журнале Lancet.

"Мы до сих пор мало что знаем о том, как протекает COVID-19 и как на инфекцию реагирует иммунитет, однако наши наблюдения показывают, что перенесенная болезнь не гарантирует 100%-ную защиту от повторного заражения. Конечно, это всего один случай, который может быть исключением, однако он говорит о том, что все люди, включая переболевших, должны соблюдать меры предосторожности до появления вакцин", – заявил доцент университета штата Невада в Рено Марк Пандори.

Ученые рассказали, что у 25-летнего жителя Невады два раза выявили коронавирус, первый из которых пришелся на начало апреля. Второй раз коронавирусную инфекцию у молодого человека обнаружили через месяц – в конце мая.

Изучая историю болезни пациента, американские ученые сформировали мнение, что иммунитет от коронавируса может исчезнуть за короткий срок или не сформироваться вовсе. По их словам, у жителя Невады во второй раз была выявлена другая версия коронавируса, которая спровоцировала более тяжелое течение болезни.

Подобные случаи повторного заражения на территории Северной Америки ранее не были зафиксированы, однако встречались в Бельгии, Нидерландах и Гонконге. Ученые надеятся, что в процессе изучения случаев повторного заражения им удастся понять процесс проникновения вируса в организм.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,074 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

