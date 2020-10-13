В Москве зафиксирован рекорд новых случаев COVID-19 с середины мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В столице подтвердили 4 618 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. Это самый высокий показатель с середины мая.

За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 31% по сравнению с предыдущей. За сутки госпитализировали 1 258 пациентов.

Всего за последнюю неделю в больницы попали на 16,7% больше человек, чем за прошлую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 297 человек.

Среди новых выявленных случаев 44,7% – это люди от 18 до 45 лет, 28,9% – от 46 до 65 лет, 11,0% – от 66 до 79 лет, 4,6% – старше 80 лет, 10,8% – дети.

В России за последние сутки зафиксировали 13 868 новых случаев коронавируса в регионах страны. Клинические проявления отсутствовали у 3 892 человек.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 244 летальных случая. За весь период по России умерли 22 966 человек. Выписаны за последние 24 часа 7 550 человек, всего выздоровели 1 031 785.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".