В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве скончались 58 пациентов с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 5 687 человек.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 3 564 человек.

В России за сутки выявили еще 13 592 новых случая COVID-19

В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 40%. Как сообщили в Оперштабе, на аппаратах ИВЛ в медицинских учреждениях города находятся 275 человек.

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России управляемой. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов заявил, что на данном этапе речи о введении жестких ограничений из-за роста случаев коронавируса не идет.