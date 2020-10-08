В ВОЗ сообщили о рекордном количестве заболевших COVID-19 за сутки

08 октября, 20:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки в мире, следует из сводного графика, опубликованного на сайте организации.
За последние 24 часа зарегистрировали 338 779 случаев COVID-19. Больше всего заболевших обнаружили в Северной и Южной Америке – 122 715 человек. В Европе же за последние сутки зафиксировали 96 996 новых случаев коронавируса.
Всего в мире COVID-19 заболели свыше 36 миллионов человек. Более 1 миллиона пациентов скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
В России за последние сутки зарегистрировали 11 493 новых случая заболевания COVID-19. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 260 112 граждан с коронавирусом. 1 002 329 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 22 056 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Москвичам рассказали, как город борется с COVID-19
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