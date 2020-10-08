Почти 30 городов мира ограничили работу ночных клубов и баров из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Stephanie Lecocq/EPA
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции почти в 30 городах Европы и Азии, а также 11 штатах США ограничили работу ночных клубов и баров. К примеру, в Париже, Брюсселе и Сеуле посетителей не будут принимать в период от двух недель до одного месяца. Подобные меры собираются ввести и в Нью-Йорке.
В сентябре и октябре из-за увеличения числа заболевших власти снова начали вводить ограничения в странах. Ранее ночные заведения Парижа работали до 22:00, а после 6 октября вовсе были закрыты. Питейные заведения Ниццы закроют свои двери для посетителей на ночь. Также в городе действует запрет на покупку и употребление алкоголя в общественных местах после 20:00. В Брюсселе ночные клубы и бары закроются с 8 октября, сообщает "Московский комсомолец".
В Сеуле ночные заведения закрывались еще в мае, а с 19 августа были приняты повторные ограничения. В Швеции такие заведения должны закрываться до полуночи, а в Черногории – до 22:00.
Ранее сообщалось, что европейские страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19. К примеру, кабмин Таиланда принял решение продлить до 31 октября режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. А правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели.
По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.
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