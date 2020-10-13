В России выявили 13 868 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки зафиксировали 13 868 новых случаев коронавируса в регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 892 человек.
COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву пришлось 4 618 случаев, на Санкт-Петербург – 557, на Московскую область – 420, на Ростовскую область – 277, на Нижегородскую область – 274, на Воронежскую область – 211, на Свердловскую область – 208, на Архангельскую область – 198, на Ханты-Мансийский АО – 197, на Красноярский край – 184, на Кемеровскую область – 179, на Забайкальский край – 176, на Иркутскую область – 171, на Алтайский край – 170, на Ульяновскую область – 169.
В Российской Федерации всего зарегистрировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чеченской Республике – 0,2%, в Чувашской Республике, Республике Татарстан – 0,4%, в Московской, Челябинской области – 0,5%.
За последние сутки подтверждено 244 летальных случая. За весь период по России умерло 22 966 человек. Выписано за последние 24 часа 7 550 человек, всего выздоровели 1 031 785.
Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.
В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.
Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".
Московские врачи вылечили еще 1750 пациентов от COVID-19
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