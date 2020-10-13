В центре Гамалеи рассказали о "коварности" COVID-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус становится более коварнее. По его словам, COVID-19 вырабатывает у 10-15% переболевших им в тяжелой форме антитела к интерферону, сообщает РИА Новости.

"Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным", – сообщил Гинцбург. В результате может блокироваться не только вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный, уточняет директор учреждения.

Интерферон представляет собой белок, вырабатывающийся в организме человека для борьбы с различными вирусами.

Накануне в центре Гамалеи сообщили о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Министерство здравоохранения России выпустило вакцину против коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.