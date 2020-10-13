Первая в мире смерть после повторного заражения COVID-19 зафиксирована в Нидерландах

05:21
Фото: AP/TASS/Manu Fernandez
Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирована в Нидерландах. Об этом информирует местное информационное агентство BNO News.
Известно, что речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее диагностировали рак.
В июле текущего года женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Ее тест дал положительный результат. Через пять дней симптомы заболевания исчезли, а женщину выписали из больницы.
Через два месяца женщина повторно была доставлена в медучреждение. У нее отмечалась высокая температура и кашель. Тест на COVID-19 вновь дал положительный результат.
Спустя 2 недели женщина скончалась. Генетическая последовательность вируса подтвердила версию о повторном заражении.
По последним данным, в Нидерландах свыше 181 тысячи человек заразились коронавирусом. При этом более 6,5 тысячи заболевших скончались.
За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 3 564 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: