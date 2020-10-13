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Общество

05:21

Первая в мире смерть после повторного заражения COVID-19 зафиксирована в Нидерландах

общество за рубежом

Фото: AP/TASS/Manu Fernandez

Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирована в Нидерландах. Об этом информирует местное информационное агентство BNO News.

Известно, что речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее диагностировали рак.

В июле текущего года женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Ее тест дал положительный результат. Через пять дней симптомы заболевания исчезли, а женщину выписали из больницы.

Через два месяца женщина повторно была доставлена в медучреждение. У нее отмечалась высокая температура и кашель. Тест на COVID-19 вновь дал положительный результат.

Спустя 2 недели женщина скончалась. Генетическая последовательность вируса подтвердила версию о повторном заражении.

По последним данным, в Нидерландах свыше 181 тысячи человек заразились коронавирусом. При этом более 6,5 тысячи заболевших скончались.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 3 564 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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