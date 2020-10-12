В Великобритании объявили о новом ужесточении мер для борьбы с коронавирусом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о новом ужесточении мер в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте.

Отмечается, что это связано с ситуацией во многих районах Северной Англии. По словам Джонсона, положение там таково, что требует введения более жестких мер. В связи с этим вводится новая трехступенчатая система ограничений, которая будет использоваться на территории Англии.

Джонсон также объявил об ужесточении мер в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Сообщается, что с 14 октября там закроют казино, залы игровых автоматов, спортзалы, бары и пабы.

Премьер-министр подчеркнул, что более жесткие меры могут коснуться общепита, индустрии развлечений и отдыха, а также косметологических и парикмахерских салонов.

"Однако предприятия розничной торговли, школы и университеты останутся открыты", – заявил Джонсон.

В связи с увеличением численности случаев коронавируса в разных странах вводятся дополнительные ограничения. В частности, в Словакии с 12 октября средние школы перешли на дистанционный режим обучения, а также там запретили любые общественные мероприятия, кроме спортивных соревнований.

В свою очередь, в Польше ввели запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников. Также на территории страны становится обязательным масочный режим.