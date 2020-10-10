Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19

11:37
Фото: ТАСС/Czarek Sokolowski/AP
Власти Польши ужесточают меры противодействия коронавирусной инфекции, сообщает "Эхо Москвы".
В частности, в стране вводят запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников. Кроме того, на территории Польши станет строго обязательным масочный режим.
Действия польских властей обусловлены негативным развитием ситуации с коронавирусом в стране. В настоящий момент в Польше зарегистрировали 116 338 случаев COVID-19. 77 875 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения, 2 919 человек скончались в результате заражения коронавирусом.
В то же время в Израиле подходит к концу общенациональный карантин. Сообщается, что ограничения снимают будут постепенно снимать в случае позитивной динамики ситуации с коронавирусом.
В Израиле меры по противодействию COVID-19 были введены в середине сентября. Все частные предприятия в стране закрыли за исключением жизненно необходимых. Жители Израиля не имели права отходить от дома на расстояние, превышающее один километр.
Новые серьезные ограничения вводятся в странах в связи с наступлением второй волны коронавируса.
В Москве в настоящее время действует домашний режим для лиц старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.
В столице также заблокировали социальные карты для пенсионеров, хронически больных людей и школьников. Данные меры обусловлены обострившейся ситуацией с коронавирусом в городе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 80% скончавшихся от COVID-19 были гражданами старше 60 лет.
Москвичам рассказали, как город борется с COVID-19
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